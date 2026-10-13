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Banques américaines : JPM et GS en hausse, Wells Fargo et Citi en baisse après la publication des résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 15:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix)

13 octobre - JPMorgan Chase & Co JPM.N

** Le titre progresse de 1,4 %après l’annonce par la société d’un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, une première depuis près de trois ans, la volatilité des marchés ayant freiné les opérations de fusion-acquisition et les échanges obligataires

** Le bénéfice du troisième trimestre, à 5,57 dollars par action, est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes (5,85 dollars par action), selon les données de LSEG, en raison d'une baisse de 8 % en glissement trimestriel des commissions de la banque d'investissement et d'un recul de 4 % des revenus issus du négoce de titres à revenu fixe

** À la clôture d’hier, l’action JPM avait progressé d’environ 3,7 % depuis le début de l’année

Goldman Sachs GS.N

** Le titre a progressé de 1 % après que la banque a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre

** Les revenus liés aux actions ont bondi de 72 % à 6,44 milliards de dollars, la volatilité des marchés ayant stimulé les transactions, tandis que les commissions de banque d’investissement ont augmenté de 21 % à 3,22 milliards de dollars, défiant le ralentissement général des fusions-acquisitions

** À la clôture d'hier, l'action GS affichait une hausse d'environ 1,7 % depuis le début de l'année

Citigroup C.N

** Le titre recule de 0,4 % après l’annonce par la société d’une hausse de 40 % de son bénéfice au troisième trimestre, portée par la progression des revenus de la banque d’investissement, des services et de la gestion de patrimoine

** Le bénéfice trimestriel de la société a progressé de , à 5,25 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action, contre 3,8 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action, il y a un an; le chiffre d’affaires de la banque d’investissement a augmenté de 9 %, à 1,35 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action Citi reculait d'environ 13 %

Wells Fargo WFC.N

** L'action recule de 1 % après l'annonce par la société d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre

** Le quatrième banque américain affiche un résultat net de 5,95 milliards de dollars, soit 1,87 dollar par action, contre 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, un an plus tôt

** WFC indique que ses clients se portent bien malgré l'incertitude économique, mais le titre recule dans un contexte de prudence généralisée des investisseurs vis-à-vis du secteur bancaire face aux futures hausses des taux de la Fed

** À la clôture d'hier, le titre avait reculé d'environ 10,6 % depuis le début de l'année

** Morgan Stanley MS.N et Bank of America MS.N , qui doivent publier leurs résultats avant l'ouverture du marché mercredi, ont également enregistré une hausse

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,840 USD NYSE -1,33%
CITIGROUP
129,050 USD NYSE -2,18%
GOLDMAN SACHS GR
896,100 USD NYSE +0,18%
JPMORGAN CHASE
332,190 USD NYSE -0,69%
MORGAN STANLEY
187,740 USD NYSE -1,20%
S&P 500 INDEX
7 799,76 Pts CBOE -0,10%
WELLS FARGO
80,825 USD NYSE -2,98%
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