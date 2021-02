Banque Richelieu table sur une croissance de 20% par an de ses encours

(NEWSManagers.com) - Après une année 2020 compliquée par la crise liée au Covid, la banque Richelieu a validé il y a quelques jours une nouvelle étape pour sa croissance. La banque détenue depuis 2018 par l'homme d'affaire libanais Antoun Sehnaoui à travers la Société Générale de Banque au Liban (SGBL) table désormais sur croissance organique de 20% par an pour ses actifs sous gestion. Elle se fera avec de nouveaux recrutements et/ou partenariats et pourrait s' accompagner d' opportunités de croissance externe. " Nous saisirons toute opportunité de croissance si elle se présente, surtout dans la banque privée " , confirme à NewsManagers, Philippe de Fontaine Vive, son directeur général.

Pour fin 2020, elle a fait état d'actifs sous gestion de 3,69 milliards d'euros et compte passer le cap des 4 milliards l'été prochain. Le niveau de fin 2020 correspond à une hausse de 25% des encours par rapport à la date du changement de marque mi-2018, mais elle reste discrète sur les effets négatifs de la crise liée au Covid sur son activité l'an dernier. " Notre croissance repose sur le développement de la clientèle et le fait d' aller chercher de nouveaux les clients. Les conditions de 2020 ont favorisé les transactions mais les cours boursiers ont pénalisé la croissance" , indique Philippe de Fontaine Vive qui précise que la collecte a été tout juste positive.

La banque a poursuivi sa réorganisation l'an dernier, lui permettant d'atteindre l'équilibre financier. Les filiales parisiennes et monégasques sont désormais de taille comparable avec environ 1,6 milliard d'actifs gérés et 60 salariés chacune. Lors de leur reprise en juillet 2018, la filiale de Monaco, essentiellement composée de clients internationaux, pesait moins de 1 milliard d'euros d'actifs et comptait 20 salariés de moins. La France en comptait 20 de plus. Le groupe, qui détient aussi notamment la société de gestion Richelieu Gestion, compte160 personnes avec environ un tiers du personnel qui a tourné en moins de 3 ans suite au rachat.