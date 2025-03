Banque Richelieu France renforce son équipe de banquiers privés

(AOF) - Après l’annonce des nominations de Jean-Marc Ribes et d’Aurélie Tristant au sein de son directoire, Banque Richelieu France, présente à Paris et à Lyon, accélère son développement avec l’arrivée d’une nouvelle banquière privée, Emmanuelle Salvi-Metz. Elle vient étoffer l’équipe composée à ce jour de 11 banquiers privés. Elle aura principalement la mission d’animer et de développer un portefeuille de clients HNWI (High Net Worth Individuals), composé de particuliers, d’entrepreneurs, d’actionnaires familiaux et de dirigeants d’entreprise.

Diplômée de HEC Paris (CESB Management et CESA Management Activités Bancaires), Emmanuelle Salvi-Metz a piloté pendant plus de 20 ans des équipes au sein de réseaux bancaires.

Elle a débuté sa carrière à la Société Générale, d'abord chargée d'accueil puis conseillère en gestion de patrimoine (1991-2001). Elle rejoint ensuite Banque Palatine en tant que directrice de l'agence la Muette et directrice clientèle privée St Lazare (2001-2015), puis directrice de succursale clientèle privée Matignon (2015-2019).

A partir de 2019, elle devient directrice du pôle gestion privée Paris chez Louvre Banque Privée.