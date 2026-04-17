Banque Populaire et Caisse d’Epargne lancent deux fonds de capital investissement "evergreen"

(AOF) - Banque Populaire et Caisse d’Epargne lancent deux nouveaux fonds thématiques pour répondre à la demande des épargnants de soutenir activement le développement des PME et ETI françaises et de contribuer à la valorisation des atouts touristiques de leurs territoires : NEO (Naxicap Evergreen Opportunités) et ATREAM Tourisme & Territoires.

Ces fonds de capital investissement "evergreen" (fonds ouverts offrant la possibilité d'investir de manière progressive dans le temps) visent à démocratiser l'accès aux marchés du non coté en permettant d'investir dans le capital d'entreprises de nos territoires, par la prise de participations majoritaires ou minoritaires, une classe d'actifs traditionnellement réservée aux investisseurs institutionnels.

Co-construits par le groupe BPCE à travers sa filiale Naxicap Partners et la société Atream, ces fonds seront progressivement disponibles en exclusivité auprès des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne via des contrats d'assurance vie (et les plans d'épargne retraite pour NEO) de BPCE Assurances, et ce sans minimum de souscription.

NEO (Naxicap Evergreen Opportunités) : un partenaire pour la croissance des PME et ETI françaises

Géré par Naxicap Partners, filiale de gestion d'actifs du Groupe BPCE, le fonds NEO est dédié au financement de PME et ETI françaises à fort potentiel de développement. Il cible des entreprises françaises de petites et moyennes capitalisations (Small Cap et Mid Cap) issues de tous secteurs, en phase de capital-transmission ou de capital-développement, ayant démontré leur résilience et leur capacité à générer une valeur durable.

L'objectif est d'apporter les fonds propres nécessaires à leurs projets d'expansion, d'innovation et de transmission, tout en favorisant une synergie sous forme de co-investissements avec les structures régionales de capital investissement des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne pour un soutien au plus près des territoires. NEO vise à construire un portefeuille diversifié et performant, renforçant ainsi le tissu entrepreneurial français.

ATREAM Tourisme & Territoires : un levier pour l'attractivité et le développement du tourisme français

Géré par Atream, le fonds ATREAM Tourisme & Territoires se positionne comme un accélérateur du secteur clé du tourisme et ses infrastructures associées. Il investira dans des projets visant à moderniser, diversifier et pérenniser l'offre touristique française, dans une logique de développement durable et d'impact territorial.

Le fonds ciblera majoritairement des établissements hôteliers, mais également des sites de loisirs et autres actifs contribuant à renforcer l'attractivité des régions. ATREAM Tourisme & Territoires ambitionne de soutenir des projets créateurs d'emplois locaux, respectueux de l'environnement et alignés sur les nouvelles attentes des touristes, participant ainsi activement au rayonnement des territoires et consolidant la position de la France comme destination de premier plan.