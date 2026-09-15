Banque du Japon : vers un cycle de hausses de taux prolongé jusqu'en 2027 (Natixis IM)

"La Banque du Japon relèvera vendredi prochain son taux d'intérêt directeur de 25 points de base portant ce dernier à 1,50%. Cette décision de politique monétaire, largement anticipée par les intervenants de marché (avec une probabilité de 94%), relève de plusieurs logiques qui ne laissent aucun doute sur la direction qu'empruntera la banque centrale dans les prochaines semaines", signale Mabrouk Chetouane, directeur stratégie marchés internationaux chez Natixis IM.

"L'inflation japonaise croît de manière tendancielle depuis le mois d'avril pour s'établir à 1,9%, un point haut depuis fin 2025. Notons que le consensus autour de la future hausse de taux est si ancré que plusieurs observateurs évoquent la possibilité d'une "jumbo hike", autrement dit un relèvement de 50 points de base du taux directeur", observe l'analyste.

La banque centrale devrait privilégier la prudence et éviter de brusquer les marchés. "Nous jugeons ce scénario peu probable, pour ne pas dire improbable, pour deux raisons. L'absence de communication en provenance de la banque centrale qui aurait pu permettre au marché de jauger de la pertinence d'un tel scénario et la désutilité de surprendre le marché qui n'aurait que pour seule incidence de propager un sentiment anxiogène, dans un contexte déjà caractérisé par des tensions quasi généralisées sur les taux longs", explique Mabrouk Chetouane.

Il ajoute que "le gouverneur Ueda s'orienterait vers une 'hawkish hike', c'est-à-dire une hausse de taux assortie d'un discours préparant le marché vers de nouvelles hausses de taux."

Une normalisation monétaire devenue inévitable

L'augmentation du principal taux de refinancement de la banque du Japon relève en premier lieu d'une logique de poursuite de la normalisation monétaire, entamée il y a plusieurs trimestres. Le retour d'une inflation structurellement positive impose de sortir de manière définitive de la zone de taux bas. Les anticipations d'inflation révélées par les enquêtes réalisées auprès des ménages indiquent que des tensions persistantes subsistent.

"Au-delà de ce retour de l'inflation en territoire positif, le Japon connaît également un phénomène inobservé dans le reste des économies développées et qui justifie pleinement un resserrement des conditions monétaires. L'existence d'une courbe de Phillips, soit d'une augmentation du taux de croissance des salaires, expliquée par les progressions passées de l'indice général des prix, montre que des tensions nominales endogènes règnent au Japon", relève aussi Mabrouk Chetouane.

Par ailleurs, le taux de croissance des salaires se situe à un niveau au-dessus de celui de l'indice des prix à la consommation, donnant ainsi aux ménages un surcroît de pouvoir d'achat qui soutient la demande intérieure et in fine les prix.

Le soutien budgétaire alimente la hausse des prix

Dans le même registre, l'expansion budgétaire décidée par Mme Takaichi devrait continuer de soutenir la demande tant sur le plan de l'investissement des entreprises que de la consommation des ménages. Ce stimulus budgétaire devrait vraisemblablement alimenter à court et moyen terme la croissance des prix, suscitant la plus grande vigilance de la part de la banque centrale.

"Nous jugeons hautement probable une nouvelle hausse de taux en décembre prochain ce qui porterait les taux japonais à 1,5%. Si les conditions macroéconomiques demeurent inchangées, le durcissement monétaire se poursuivra en 2027, signe, au fond, que le Japon a définitivement tourné la page de ces trente ans de désinflation/déflation", conclut Mabrouk Chetouane.