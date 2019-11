Bankia AM va utiliser Aladdin

(NEWSManagers.com) - Après Santander AM plus tôt dans l'année, c'est au tour d'une deuxième société de gestion espagnole, Bankia AM, de trouver un accord avec BlackRock pour l'utilisation d'Aladdin, l'outil d'analyse du risque et gestion de portefeuille développé par le gestionnaire américain.

Bankia AM gère plus de 25 milliards d'euros.