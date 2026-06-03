Bank of America va embaucher des stagiaires et recruter sur les campus malgré la menace posée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Bank of America BAC.N a annoncé mercredi qu’elle accueillerait environ 4 000 stagiaires d’été et jeunes diplômés embauchés à temps plein, marquant ainsi son engagement envers les jeunes talents, alors même que l’essor de l’IA alimente les inquiétudes du secteur quant à l’avenir des postes bancaires de premier échelon.

La banque recrutera 2 000 personnes à temps plein et proposera 2 000 stages, selon un dirigeant de BofA.

Les commentaires de hauts responsables du secteur bancaire soulignent l'inquiétude croissante de l'industrie face au potentiel disruptif de l'IA, qui automatise de plus en plus des tâches complexes et gourmandes en données, auparavant effectuées par du personnel humain.

L'intégration de l'IA générative à Wall Street a jeté une ombre sur les postes bancaires de premier échelon. Cependant, BofA a déclaré qu'elle s'engageait à mettre en place des initiatives supplémentaires de recrutement de débutants.