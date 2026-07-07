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Bank of America se montre plus optimiste sur l'emploi que les chiffres officiels
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 18:05

Alors que le rapport officiel du BLS sur l'emploi de juin est ressorti en demi-teinte, avec des créations de postes nettement inférieures aux attentes (57k contre 110k) mais un taux de chômage plus faible que prévu (4,2% contre 4,3%), Bank of America Institute livre une lecture plus favorable du marché du travail américain.

Son estimation de la croissance de l'emploi, basée sur l'évolution du nombre de comptes clients de la banque recevant un salaire, rebondit nettement depuis le début de l'année et atteint désormais 1,7% en glissement annuel en juin, soit son niveau le plus élevé depuis début 2025.

Ce constat est renforcé par les données sur les versements d'allocations chômage effectués sur les comptes clients, qui montrent un ralentissement de leur croissance depuis la fin de l'année dernière.

Autre élément à souligner : Bank of America observe une reprise significative de la croissance des salaires après impôts des ménages à revenus faibles et intermédiaires. La croissance des salaires des ménages les plus modestes s'est accélérée à 4,1% en glissement annuel en juin, son rythme le plus élevé depuis juillet 2023, dépassant ainsi les 3,4% enregistrés par les ménages à revenus moyens.

Cette dynamique est particulièrement encourageante pour l'économie américaine, les ménages les plus modestes ayant généralement tendance à consommer une part plus importante de leurs revenus que les ménages les plus aisés. Il est toutefois peu probable que ce rapport influence la Fed, qui s'appuie d'abord sur les statistiques officielles pour guider ses décisions. Les marchés anticipent actuellement une seule hausse des taux de 25 points de base de la Fed, en septembre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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