Bank of America reste positive sur les valeurs du secteur des semi liées à l'IA

(AOF) - Bank of America a réitéré ses recommandations d'achat sur les principales valeurs liées aux centres de données (Nvidia, Broadcom, AMD) et les équipementiers pour semi-conducteurs (Lam Research, KLA Corporation, Applied Materials), qui tirent parti du développement de l'IA. Le scepticisme généralisé à l'égard des dépenses d'investissement dans l'IA est juge compréhensible par la banque américaine, tout en faisant remarquer qu'il pourrait s'agir d'un facteur positif contrarien, contribuant à minimiser le risque de surreprésentation dans les portefeuilles.
Elle estime que la volatilité de ces titres la semaine dernière était due à des facteurs macroéconomiques susceptibles d'être résolus (fermeture du gouvernement américain, faiblesse des chiffres de l'emploi, turbulences tarifaires, commentaires erronés d'OpenAI) plutôt qu'à des données négatives concernant le cycle de dépenses en IA.
Pour les analystes, l'argument courant selon lequel "les actions liées à l'IA doivent être surévaluées, car OpenAI ne peut justifier 1 400 milliards de dollars d'engagements à long terme" est, à leur avis, "un argument facile et sélectif". " Bien que nous reconnaissions que les projets d'OpenAI sont très ambitieux, aucune de ces dépenses n'a encore été engagée et elles seront soumises à des contraintes pratiques telles que l'accès à l'électricité et à des locaux pour les centres de données", signale Bank of America.
Cette dernière ajoute que la majorité des dépenses en IA sont effectuées par des hyperscalers cotés rentables pour lesquels la mise à niveau de l'infrastructure est essentielle (passage du calcul traditionnel sur CPU au calcul accéléré) et défensive (Google confronté à la concurrente de ChatGPT dans la recherche).
