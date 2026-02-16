Bank of America reste à achat sur Capgemini, mais réduit sa cible
Le broker reconnaît un solide 4e trimestre et, si l'objectif initial d'une croissance organique 2026 comprise entre 2% et 3,5% lui semble prudent, il note que la cible médiane se situe environ 30 points de base au-dessus du consensus.
BofA pointe une accélération organique de la croissance dans toutes les régions, une réalisation précoce de l'acquisition de WNS et une IA générative représentant plus de 10% des commandes au 4e trimestre.
Rehaussant ses attentes d'EBITDA, l'intermédiaire juge en outre la valorisation relative de nature à soutenir le titre, qui se situe à des plus bas depuis plusieurs années, et avec une décote de l'ordre de 50% par rapport à ses pairs.
