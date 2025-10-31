 Aller au contenu principal
Bank of America répond aux demandes d'accès équitable aux services bancaires
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a déclaré vendredi qu'elle répondait aux demandes, y compris celles découlant du décret du président Donald Trump sur la garantie d'un accès bancaire équitable pour tous les Américains.

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a déclaré en septembre qu'il mettait en place de nouvelles directives pour décourager les banques de couper ou de "débanquer" les clients pour des raisons politiques et religieuses, un mois après que M. Trump a ordonné aux agences de surveillance d'examiner les banques à la loupe pour détecter les préjugés politiques.

