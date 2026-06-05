Bank of America relève légèrement sa cible sur Airbus, le titre réagit

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre de l'avionneur européen, avec un objectif de cours relevé de 255 à 258 EUR. Le titre progresse de 1,2% à Paris.
Bank of America estime que la mise à jour d'activité prévue le 21 juillet prochain pourrait marquer une étape importante avec l'introduction d'un cadre de référence à moyen terme pour l'activité Aviation commerciale.
Les analystes de BofA jugent que le potentiel bénéficiaire de cette division reste sous-estimé par le marché. Avec des cadences de 75 A320 et 12 A350 par mois, Bank of America évalue la capacité bénéficiaire de l'activité à 14-16 MdsEUR d'EBIT avant R&D, l'A320 demeurant le principal contributeur tandis que l'A350 devrait bénéficier d'une amélioration des prix et du mix produit.
Le bureau d'études considère que les dépenses de R&D constituent le principal facteur d'ajustement du futur cadre de référence. En retenant une hypothèse prudente de 3 à 4 MdsEUR de R&D, un objectif d'environ 10 MdsEUR d'EBIT lui paraît atteignable et même conservateur.
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