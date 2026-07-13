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Bank of America recrute neuf banquiers d'affaires chevronnés pour cibler le marché intermédiaire américain
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les recrutements tout au long de l'article) par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Bank of America BAC.N a annoncé lundi avoir recruté neuf banquiers seniors à travers les États-Unis afin de renforcer sa présence régionale dans le domaine de la banque d’investissement, alors que l’établissement cherche à répondre à la demande croissante des entreprises de taille intermédiaire.

Ces nouvelles recrues — basées à Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Détroit, Minneapolis, New York, San Francisco et West Palm Beach — viennent renforcer une équipe de plus de 200 banquiers répartis dans 26 villes et dédiée au service des clients du marché intermédiaire.

“Les entreprises de taille intermédiaire jouent un rôle essentiel dans la croissance commerciale et économique aux États-Unis, et nous continuons à voir d’importantes opportunités pour aider ces entreprises à se développer, à investir et à atteindre leurs objectifs”, a déclaré Mike Joo, codirecteur de la division Global Investment Banking de BofA.

La division a également conservé sa première place au classement des services de banque d’investissement auprès des clients de la banque commerciale mondiale pour la troisième année consécutive, tout en augmentant sa part de marché d’année en année, a indiqué BofA.

Voici les banquiers qui rejoindront l’équipe:

- Bob Berry rejoindra l’équipe en tant que directeur général basé à Boston fin juillet. Il vient de chez Rothschild.

- Matt Dalton rejoindra l’équipe en tant que directeur général basé à Minneapolis début août, en charge de la région du Midwest. Il vient de chez Lazard.

- Rick Florjancic rejoindra l’équipe en tant que directeur général basé à Chicago à la mi-septembre; il y dirigera le bureau de Chicago et contribuera à étendre la couverture des cadres supérieurs à l’ensemble de la région du Midwest. Il vient de BMO Capital Markets.

- Ian Mackay rejoindra l’équipe en tant que directeur général basé à Charlotte à la mi-août, afin de renforcer l’activité dédiée aux investisseurs financiers sur le marché intermédiaire dans toute la région du Sud-Est et à l’échelle nationale. Il vient de BlackArch Partners.

- Joe Park a récemment rejoint la société en tant que directeur général basé à Détroit, avec pour mission d’étendre la couverture client dans toute la région du Midwest. Il occupait auparavant les fonctions de président et de directeur financier chez Princeton NuEnergy et a occupé des postes de direction au sein du groupe SK.

- Mitch Theiss a récemment réintégré l’entreprise en tant que vice-président basé à West Palm Beach; il contribue à étendre la couverture des clients du marché intermédiaire et des entreprises familiales basées en Floride, tout en apportant un soutien de haut niveau dans le cadre de relations clés. Il était jusqu’à récemment associé chez Seabrook Partners.

- Daniel Webb a récemment réintégré l’équipe en tant que directeur général basé à Austin afin de développer la couverture au Texas et dans l’ensemble de la région du Sud-Ouest. Daniel apporte plus de 15 ans d’expérience dans la banque d’investissement ainsi qu’une expertise approfondie du secteur technologique.

- Joe Winters rejoindra le groupe début août en tant que directeur général basé à San Francisco. Il vient de JPMorgan.

- Bo Brown a récemment rejoint la société en tant que directeur général basé à New York, renforçant ainsi les capacités de conseil auprès des investisseurs financiers, des clients industriels et des entreprises de taille intermédiaire. Il vient de BMO Capital Markets.

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