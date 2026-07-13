Bank of America recrute neuf banquiers d'affaires chevronnés pour cibler le marché intermédiaire américain

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Bank of America BAC.N a annoncé lundi avoir recruté neuf banquiers de haut niveau à travers les États-Unis afin de renforcer sa présence régionale dans le domaine de la banque d'investissement, alors que l'établissement cherche à répondre à la demande croissante des entreprises de taille intermédiaire.