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Bank of America prévoit d'ouvrir de nouvelles agences dans le Wisconsin, en Alabama et à La Nouvelle-Orléans
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N prévoit d'ouvrir 19 agences dans le Wisconsin d'ici 2030, créant ainsi 130 emplois, a-t-elle annoncé mercredi, et est en passe d'ouvrir 50 agences par an à travers les États-Unis.

* BofA prévoit également d’ouvrir 10 agences à Birmingham, en Alabama, à partir du premier trimestre 2027, et de se développer dans l’agglomération de La Nouvelle-Orléans au cours du second semestre 2027

* "Nous continuons à renforcer et à étendre stratégiquement notre réseau d’agences, en nous efforçant réellement de toucher une plus grande partie de la population américaine", a déclaré à Reuters Holly O’Neill, présidente de la division "Consommateurs, banque de détail et services bancaires privilégiés" de la banque

* "Nous choisissons ces marchés en fonction de leur dynamique de croissance, de leur population et des opportunités qu’ils offrent pour développer notre activité", a-t-elle ajouté

* La banque compte 3.500 agences ou centres financiers qui couvrent 83% de la population américaine. Depuis 2016, Bank of America a investi plus de 5 milliards de dollars dans ses agences

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