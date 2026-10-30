Bank of America poursuivie en justice pour avoir imposé l'arbitrage dans les litiges avec ses salariés

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* Une conseillère financière licenciée conteste une directive de 2024 imposant le recours à l'arbitrage

* La plaignante affirme que cette politique enfreint l'accord de 160 millions de dollars conclu en 2013 pour mettre fin à une affaire de discrimination raciale

* La banque affirme que ses règles d'arbitrage sont systématiquement confirmées par les tribunaux

par Jonathan Stempel

Bank of America BAC.N a été poursuivie en justice par une conseillère financière licenciée qui accuse la deuxième plus grande banque américaine de revenir sur l'engagement pris dans le cadre d'un accord de 2013 relatif à la discrimination raciale, selon lequel elle ne devait pas exiger de ses employés qu'ils soumettent leurs plaintes pour discrimination à l'arbitrage.

Dans une plainte déposée jeudi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan, Katherine Mackey a contesté une politique datant de novembre 2024 qui aurait obligé les employés de Bank of America et de Merrill Lynch à accepter l’arbitrage obligatoire par l’intermédiaire de JAMS pour de nombreuses plaintes, notamment en matière de discrimination et de harcèlement, et à « renoncer définitivement » à leur droit d’intenter une action en justice ou de mener des recours collectifs.

Mme Mackey a déclaré que cette politique allait à l’encontre des promesses faites par Merrill Lynch dans le cadre de l’accord de 160 millions de dollars conclu en août 2013 avec des centaines de courtiers noirs qui dénonçaient des discriminations en matière de rémunération, de promotions et d’attribution des grands comptes.

De nombreuses entreprises préfèrent l’arbitrage aux procédures judiciaires car l’arbitrage peut rester confidentiel, rend la collecte de preuves plus difficile et coûte moins cher. Elles préfèrent également les affaires individuelles aux recours collectifs car les indemnités obtenues peuvent être moins élevées et le dépôt de plaintes individuelles peut s’avérer d’un coût prohibitif.

“Le Congrès et la Cour suprême encouragent depuis longtemps le recours à l’arbitrage pour résoudre les litiges en matière d’emploi”, a déclaré un porte-parole de Bank of America. “Les politiques d’arbitrage faisant appel à JAMS comme instance d’arbitrage sont systématiquement confirmées par les tribunaux, comme cela a été le cas ici. Nous avons hâte de défendre vigoureusement tous les aspects de cette affaire.”

Selon la plainte, Mme Mackey a rejoint en 2023, alors qu’elle était âgée de 65 ans, un programme de Merrill Lynch destiné aux futurs conseillers financiers, mais des collègues et supérieurs masculins plus jeunes l’ont soumise à des actes de discrimination et de harcèlement et l’ont privée de ressources en raison de son sexe et de son âge.

Mme Mackey a déclaré qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs de production et qu’on lui avait accordé un délai jusqu’à l’été 2025 pour rattraper son retard, mais que ce délai avait été raccourci et qu’elle avait été licenciée en février 2025. Elle souhaite faire annuler la politique d’arbitrage obligatoire de Bank of America afin de pouvoir transférer ses demandes de la procédure d’arbitrage, où elle les avait déposées à titre conservatoire, vers un tribunal fédéral.

Linda Friedman, une avocate de Chicago qui avait représenté les courtiers lors du règlement de 2013, représente Mme Mackey. Vendredi, son cabinet n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. JAMS était autrefois connu sous le nom de Judicial Arbitration and Mediation Services.