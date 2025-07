Bank of America : le bénéfice par action trimestriel dépasse les attentes

(AOF) - Bank of America a dévoilé une progression des profits plus importante qu’anticipé grâce à ses activités de banque d’investissement et de courtage. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 3%, à 7,1 milliards de dollars, soit 89 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 4%, à 26,5 milliards de dollars, alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 7%, à 14,7 milliards de dollars. Ces derniers sont toujours attendus entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Comme ses concurrentes, Bank of America a bénéficié de la bonne performance de ses activités de marché. S'agissant du courtage sur les actions, il a généré des revenus ajustés en progression de 10% à 2,1 milliards de dollars. Les revenus ajustés dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont bondi de 16% à 3,2 milliards de dollars. Les revenus totaux du courtage ont atteint 5,38 milliards de dollars, contre 4,94 milliards attendus.

Les revenus de la banque d'investissement ont baissé de 8,5%, à 1,42 milliard d'euros, mais le marché anticipait 1,27 milliard de dollars.

