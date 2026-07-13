Bank of America initie Computacenter à l'achat, l'action monte

Computacenter s'adjuge 3,1% à près de 4 590 pence, aidé par des commentaires favorables de Bank of America (BofA), qui entame le suivi de la valeur avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 5 552 pence, une cible offrant un potentiel de hausse de 27% par rapport au dernier cours de clôture.

"Le déploiement de centres de données pour l'IA stimule la croissance", met en avant la banque américaine, qui prévoit une croissance annuelle moyenne de 22% des revenus et de l'EBIT ajusté sur la période 2025-2028, soit des prévisions supérieures de 9% et de 26% aux consensus pour l'EBIT ajusté en 2026 et 2027.

Bank of America voit un potentiel de revalorisation supplémentaire pour le titre du groupe britannique de services informatiques, grâce à son exposition à l'intelligence artificielle, à l'évolution nord-américaine de son mix géographique et à sa forte génération de trésorerie.