Bank of America étend son réseau de centres financiers au Wisconsin

Bank of America annonce poursuivre l'expansion et la modernisation de son réseau de centres financiers aux Etats-Unis, en faisant du Wisconsin le dernier Etat à rejoindre son réseau national, avec l'ouverture ce mois-ci de ses premiers centres financiers locaux, à Madison et Milwaukee.

L'établissement financier prévoit d'ouvrir 19 agences dans cet Etat du Midwest d'ici 2030. Au 1er trimestre 2027, il ouvrira également des agences à Birmingham, dans l'Alabama, puis dans la région métropolitaine de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, plus tard dans l'année.

"Nos clients effectuent de plus en plus d'opérations bancaires par voie numérique, mais lorsqu'ils achètent un logement, créent une entreprise ou préparent leur retraite, ils souhaitent pouvoir s'entretenir avec une personne de confiance", explique Brian Moynihan, directeur général de Bank of America.

"C'est pourquoi nous continuons à développer notre réseau. Chaque nouveau centre financier dans le Wisconsin, l'Alabama et la Louisiane témoigne de notre engagement envers les clients, les collaborateurs et les communautés que nous servons dans ces États", ajoute-t-il.

Bank of America a ouvert environ 200 nouveaux centres financiers depuis 2014 et prévoit d'en ouvrir environ 50 par an sur l'ensemble de son réseau. Depuis 2016, le groupe a investi plus de 5 MdsUSD dans l'ouverture de nouveaux établissements et la modernisation de ses agences existantes.