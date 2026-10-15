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Bank of America et Goldman Sachs s'allègent au capital d'Abivax
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 16:53

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Bank of America a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 octobre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Abivax et détenir indirectement 4,92% du capital et 4,85% des droits de vote de la société de biotechnologie.

Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Abivax sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.

De même, Goldman Sachs Group a franchi en baisse, le même jour, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d'Abivax et a précisé détenir indirectement 4,86% du capital et 4,79% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions hors marché.

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1 commentaire

  • 17:05

    c est eux qui entre sur OSE ce jour?

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