Bank of America et Bernstein se penchent sur Thales

Le spécialiste tricolore de la défense a fait fort : en un weekend, le groupe dirigé par Patrice Caine est parvenu à un accord afin de racheter Exail Technologies, spécialiste français de la robotique et des drones sous-marins, damant le pion à Safran qui venait juste de jeter l'éponge après plusieurs jours de négociations exclusives avec cette même cible. Il faut croire que le prix de 134 EUR/action, contre 128,5 EUR proposé par Safran, aura su faire la différence, valorisant finalement Exail à quelque 3,9 MdsEUR. Ce matin, deux analystes partagent leur opinion sur Thales à la lumière de cette récente opération.

Bank of America (BofA) estime que la dynamique de Thales reste solide dans la Défense, portée par une demande robuste et les investissements de capacité, tandis que l'Aéronautique continue de bénéficier de la montée en cadence de la production civile. L'analyste ajoute que l'acquisition d'Exail Technologies va renforcer la position de Thales dans la guerre sous-marine autonome et serait légèrement relutive à horizon 2030, sans intégrer de synergies de revenus.

Le broker reste ainsi à l'achat sur le titre mais abaisse de 301 à 293 EUR son objectif de cours, prenant en compte la suppression de l'hypothèse d'un programme de rachat d'actions.

Par ailleurs, toujours d'après BofA, l'annulation du programme F126 (projet allemand de construction de frégates abandonné par Berlin) entraînera une charge exceptionnelle, principalement non décaissée, de 450 MEUR, mais le groupe a confirmé ses perspectives 2026 de croissance organique des ventes de 6-7% et de marge d'EBIT ajusté de 12,6% à 12,8%.

De son côté, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre Thales, avec un objectif de cours inchangé à 290 EUR.

L'analyste anticipe pour sa part des résultats "solides" au deuxième trimestre 2026, portés par la dynamique des activités coeur de l'aéronautique et de la défense, avec des prévisions supérieures au consensus dans ces deux divisions.

Le bureau d'études estime aussi que la reprise de l'activité Cyber devrait se matérialiser au deuxième trimestre, cette activité ne représentant plus qu'environ 8% des ventes et n'étant plus susceptible de peser significativement sur les révisions de bénéfices.

Enfin, le courtier considère que l'acquisition d'Exail renforce stratégiquement les positions de Thales dans les systèmes navals et la robotique maritime, même si son impact financier à court terme devrait rester limité compte tenu de la taille de la cible.