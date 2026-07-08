L'UE prévoit d'assouplir son marché de quotas carbone pour les industriels

De la fumée et de la vapeur s'échappent de la centrale électrique de Belchatow, la plus grande centrale à charbon d'Europe alimentée au lignite, exploitée par la compagnie d'électricité polonaise PGE, à Kleszczow
La Commission européenne va proposer d'assouplir son système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les entreprises industrielles en leur accordant davantage de quotas gratuits en échange d'investissements dans la décarbonation, a déclaré mercredi un responsable de l'institution.
L'Union européenne souhaite également que les États membres consacrent une part plus importante des recettes issues de la tarification du carbone aux industries concernées, a ajouté ce responsable.
La Commission présentera le 17 juillet une révision du système d'échange de quotas d'émission (ETS), principal instrument de la politique climatique de l'UE.
(Reportage Kate Abnett, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)
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