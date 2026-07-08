L'UE prévoit d'assouplir son marché de quotas carbone pour les industriels

De la fumée et de la vapeur s'échappent de la centrale électrique de Belchatow, la plus grande centrale à charbon d'Europe alimentée au lignite, exploitée par la compagnie d'électricité polonaise PGE, à Kleszczow

La Commission européenne va ​proposer d'assouplir son système d'échange de quotas d'émission ​de gaz à effet de serre ​pour les ⁠entreprises industrielles en leur ‌accordant davantage de quotas gratuits en échange d'investissements ​dans ‌la décarbonation, a déclaré ⁠mercredi un responsable de l'institution.

L'Union européenne souhaite également ⁠que les ‌États membres consacrent une ⁠part plus importante ‌des recettes issues ⁠de la tarification du carbone ⁠aux ‌industries concernées, a ajouté ce ​responsable.

La ‌Commission présentera le 17 juillet une révision ​du système d'échange de quotas d'émission (ETS), ⁠principal instrument de la politique climatique de l'UE.

(Reportage Kate Abnett, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit ​Van Overstraeten)