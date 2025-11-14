Bank of America et Bank of New York Mellon cherchent à mettre fin aux poursuites engagées contre Epstein

Bank of America BAC.N et Bank of New York Mellon BK.N ont demandé jeudi à un juge fédéral de rejeter les poursuites qui les accusent d'avoir sciemment aidé Jeffrey Epstein à se livrer au trafic sexuel en fournissant des services bancaires à l'ancien financier tombé en disgrâce.

Les actions collectives déposées le 15 octobre par l'une des victimes d'Epstein, une femme de Floride connue sous le nom de Jane Doe, affirment que les banques ont sciemment ignoré une "pléthore" d'informations sur les crimes d'Epstein parce qu'elles privilégiaient le profit plutôt que la protection des victimes.

Les deux actions en justice affirment que les banques auraient dû déposer des rapports d'activités suspectes auprès du département du Trésor américain, ce qui aurait pu aider les forces de l'ordre à arrêter Epstein plus tôt.

Cependant, dans un document déposé au tribunal fédéral de Manhattan, Bank of America a déclaré que Doe avait simplement allégué qu'elle avait fourni des services de routine à des personnes qui, à l'époque, n'avaient aucun lien connu avec Epstein, et que toute suggestion selon laquelle elle était plus profondément impliquée était "sans fondement et sans valeur".

BNY, dans un document séparé, a qualifié les allégations de Doe de "très minces" et n'a pas prétendu qu'Epstein ait jamais été un client ou ait traité avec quelqu'un en particulier.

Les banques ont également déclaré qu'il n'était pas raisonnablement prévisible que leurs activités causent un préjudice à Doe, ce qui met fin à ses plaintes pour négligence.

Les avocats de Doe, dont David Boies, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures de marché.

Les avocats ont également poursuivi d'autres complices présumés du trafic sexuel d'Epstein et, en 2023, ont conclu des accords de 290 millions de dollars avec JPMorgan Chase

JPM.N et de 75 millions de dollars avec Deutsche Bank

DBKGn.DE au nom de ses accusateurs.

Aucune des deux banques n'a admis avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement.

Les deux règlements ont été approuvés par le juge de district américain Jed Rakoff, qui supervise les affaires Bank of America et BNY .

Le décès d'Epstein dans une cellule de la prison de Manhattan en août 2019, alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel, a été considéré comme un suicide par le médecin légiste de la ville de New York.

Son cas continue de faire les gros titres, notamment cette semaine lorsque les démocrates de la Chambre des représentants ont publié des courriels qui, selon eux, soulèvent de nouvelles questions sur ce que le président américain Donald Trump savait du trafic sexuel de filles et de jeunes femmes auquel se livrait Epstein.

Donald Trump a toujours nié avec véhémence être au courant du trafic sexuel d'Epstein.