Bank of America en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et une révision à la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions de la banque américaine Bank of America BAC.N augmentent de 4,6 % à 52,41 $après les résultats du troisième trimestre ** La société annonce un bénéfice de 8,5 milliards de dollars , soit 1,06 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre,dépassant les attentes des analystes de 95 cents par action - données compilées par LSEG ** La société prévoit un revenu net d'intérêts au quatrième trimestre compris entre 15,6 et 15,7 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 8 % par rapport à l'année précédente

** Les provisions pour pertes de crédit tombent à 1,3 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars l'année précédente

** Les commissions de banque d'investissement ont augmenté de 43 % pour atteindre 2 milliards de dollars au cours du trimestre ** Le directeur financier Alastair Borthwick déclare aux journalistes que BofA fait partie du groupe de prêteurs du fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands, mais que les prêts sont garantis par des sûretés solides

** A la dernière clôture, les actions de BAC ont augmenté d'environ 14 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 16,6 % de l'indice KBW Bank .BKX