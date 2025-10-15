Bank of America en hausse après un bénéfice plus élevé au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 octobre - ** Les actions de la banque américaine Bank of America BAC.N augmentent de 4 % à 52,07 $ après les résultats du troisième trimestre ** La société déclare un bénéfice de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 septembre, en hausse par rapport à 6,9 milliards de dollars, soit 81 cents par action, il y a un an

** Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 43 % pour atteindre 2 milliards de dollars au cours du trimestre

** À la dernière clôture, les actions de BAC ont augmenté d'environ 14 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 16,6 % de l'indice KBW Bank .BKX