Défense : l'UE et le Royaume-Uni doivent "faire davantage ensemble en matière de dépenses, de capacités et de coopération", estime Keir Starmer

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Tokyo le 31 janvier 2026. ( POOL / CARL COURT )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé à "examiner des dispositifs comme Safe et d'autres, pour voir s'il n'existe pas une manière de travailler plus étroitement ensemble".

Face à la menace russe et au risque de désengagement américain en Europe, le Royaume-Uni doit "faire davantage" avec l'UE en matière de défense, notamment via une initiative des 27 visant à renforcer les stocks d'armements, à laquelle Londres n'a pas encore adhéré, a déclaré le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Londres et Bruxelles ne sont pas parvenus fin 2025 à s'accorder sur la participation britannique au programme d'aide à l'industrie de défense en Europe baptisé Safe et doté de 150 milliards de d'euros sous forme de prêts. Face à la situation géopolitique, les Européens cherchent à développer leur industrie de défense.

Les négociations ont achoppé sur la participation financière demandée au Royaume-Uni, jusqu'à 6,5 milliards d'euros, jugée trop importante par le gouvernement britannique. "Je pense que tant en matière de dépenses, que de capacités et de coopération, nous devons faire davantage ensemble", et "cela devrait nous amener à examiner des dispositifs comme Safe et d'autres, pour voir s'il n'existe pas une manière de travailler plus étroitement ensemble", a déclaré Keir Starmer à des journalistes.

Un "nouveau partenariat stratégique"

Depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024, le dirigeant travailliste cherche à se rapprocher de l'UE. Lors d'un premier sommet bilatéral au printemps 2025, les deux parties ont conclu un "nouveau partenariat stratégique", qui prévoit notamment une collaboration plus étroite en matière de défense et de sécurité, ainsi qu'un allègement des contraintes sur le commerce de denrées alimentaires. Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, sera ce lundi à Londres où il doit s'entretenir avec plusieurs ministres britanniques, avant un sommet bilatéral prévu plus tard cette année.

Keir Starmer a rejeté toute idée d'un retour du Royaume-Uni dans l'union douanière, qui mettrait à mal les accords commerciaux que Londres a conclus avec plusieurs pays, notamment l'Inde et les Etats-Unis, mais est ouvert à un plus grand alignement sur les règles du marché unique. "Nous devons chercher à aller plus loin" que les rapprochements déjà actés sur ce plan, a-t-il affirmé durant sa récente visite en Chine. "Je pense qu'il existe d'autres domaines du marché unique où nous pourrions progresser davantage. Cela dépendra de nos discussions et de ce que nous considérons comme étant dans notre intérêt national", a-t-il dit sans plus de précisons.

Keir Starmer a également indiqué que les négociations se poursuivaient sur un programme de mobilité pour les jeunes, qui comprendrait un "plafond" en terme de nombre de visas accordés et de durée de séjour autorisée. Londres et Bruxelles ont déjà trouvé un accord pour que le Royaume-Uni rejoigne, à partir de 2027, le programme européen d'échanges universitaires Erasmus.