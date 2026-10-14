Bank of America dévisse sur des trimestriels grevés par une lourde amende

Bank of America dévisse de 7,5% à 50 USD en début de séance à Wall Street, délaissée après l'annonce de bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre écoulé, sous le poids d'une lourde amende infligée par les autorités de régulation, mais aussi de performances sous-jacentes jugées plutôt ternes par Jefferies.

Bank of America a publié un BPA en baisse de 12,5% à 0,91 USD au titre du 3e trimestre 2026, pénalisé par une amende de 1,2 MdUSD liée à des accords réglementaires conclus la veille avec l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Ces accords, qui imposent à l'établissement financier des mesures correctives sous la supervision des autorités, concernent ses dispositifs de conformité à la législation américaine sur le secret bancaire, à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions économiques.

Les sanctions financières infligées à Bank of America se sont traduites par une charge de 0,17 USD sur son BPA au titre du trimestre écoulé. En excluant cet élément exceptionnel, son BPA aurait donc augmenté de près de 4% à 1,08 USD, un niveau toutefois inférieur au consensus de 1,10 USD.

"Cet écart par rapport au consensus s'explique principalement par des commissions moins élevées que prévu et des dépenses sous-jacentes supérieures aux attentes, partiellement compensées par un coût du risque plus favorable et des revenus nets d'intérêts (NII) plus élevés", explique Jefferies.

Une croissance limitée des revenus

Bank of America affiche une croissance de 3% de ses revenus, à 30 MdsUSD, portée par la progression de ses revenus nets d'intérêts et de ses commissions de gestion d'actifs, qui ont compensé le recul des revenus des activités de vente et de trading ainsi que des commissions de banque d'investissement.

À 16,4 MdsUSD, les revenus nets d'intérêts se sont accrus de 8%, principalement sous l'effet de la hausse des encours de prêts et de dépôts, de l'augmentation des revenus nets d'intérêts liés aux activités de marchés mondiaux et de la réévaluation des actifs à taux fixe.

Bank of America a aussi vu son ratio d'efficacité se dégrader à 66%, ses dépenses hors intérêts ayant augmenté de 14% à 19,7 MdsUSD, en grande partie sous le poids des sanctions financières, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit se sont maintenues à 1,3 MdUSD.

S'il maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 70 USD sur le titre, Jefferies juge ce trimestre "légèrement décevant, principalement en raison de commissions inférieures aux attentes et de performances insuffisantes dans les activités de marchés".

"Les résultats sont également ressortis légèrement en deçà des indications précédemment communiquées par la banque, même si les commissions de banque d'investissement se sont situées dans le haut de la fourchette annoncée", poursuit le broker.