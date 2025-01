Bank of America dépasse les attentes au 4T grâce aux commissions

Bank of America a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce aux commissions perçues dans la gestion d'actifs, la banque d'investissements et le courtage.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a atteint 25,35 milliards de dollars, soit 15% de mieux que sur la même période de l'année précédente, et le bénéfice net a plus que doublé, à 6,40 milliards contre 2,84 milliards un an plus tôt, quand la banque avait enregistré des charges exceptionnelles réglementaires.

Rapporté par action, le bénéfice net s'établit à 83 cents, contre 36 cents un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé 77 cents.

"Nous avons terminé l'année 2024 par un quatrième trimestre solide. Chaque source de revenus a augmenté et nous avons constaté la meilleure croissance des dépôts et des prêts de tout le secteur", a commenté Brian Moynihan, patron de l'établissement, cité dans un communiqué.

"Nous avons également terminé l'année avec des capitaux et une trésorerie solides, ce qui nous a permis de restituer 21 milliards de dollars de capital à nos actionnaires en 2024", a-t-il ajouté.

"Nous pensons que cette dynamique d'ensemble est un bon terreau pour 2025" dans un contexte "d'environnement économique robuste", a poursuivi M. Moynihan.

La banque attribue le bond de son chiffre d'affaires principalement aux commissions perçues dans la gestion d'actifs et la banque d'investissement, ainsi qu'aux activités de courtage.

A l'instar de ses grands concurrents JPMorgan Chase, Goldman Sachs ou Wells Fargo, qui ont publié leurs résultats mercredi, Bank of America a en effet profité de l'évolution des marchés financiers ainsi que d'importants flux nets dans la gestion d'actifs.

Ainsi, le chiffre d'affaires de sa branche de gestion d'actifs et gestion de fortune a bondi de 15%, celui de la banque d'affaires de 3% — mais les commissions ont grimpé de 44% — et les activités de marchés ont progressé de 13%.

Dans la banque de détail, l'activité a augmenté de 3% à 10,6 milliards de dollars. Les revenus nets d'intérêts (NII) ont progressé de même ampleur, à 14,36 milliards, mais de 31% par rapport au niveau pré-pandémie (4e trimestre 2019).

Les revenus nets d'intérêts sont la différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers.

"Nous pensons que nous sommes bien positionnés pour continuer à améliorer les revenus nets d'intérêts au cours de l'année qui vient", a indiqué Alastair Borthwick, directeur financier, cité dans le communiqué.

"Les actifs sont de bonne qualité et les dépenses des consommateurs continuent de progresser à un rythme modéré, illustrant un environnement économique solide", a-t-il relevé.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 101,89 milliards de dollars et un bénéfice net de 25,50 milliards. Dilué par action, ce dernier atteint 3,25 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Bank of America progressait de 0,38%.