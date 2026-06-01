Bank of America dépasse les 5% d'Abivax

Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Abivax, et détenir indirectement 6,49% du capital et 6,31% des droits de vote de cette société de biotechnologies.

Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Abivax sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.