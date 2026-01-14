Bank of America chute après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

14 janvier - ** Les actions de Bank of America BAC.N chutent de 4,25 % à 52,22 $ dans les échanges de l'après-midi ** La banque américaine déclare un bénéfice de 7,6 milliards de dollars, soit 98 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 6,8 milliards de dollars, soit 83 cents par action, il y a un an ** Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 96 cents par action - données compilées par LSEG

** Les revenus de la vente et du négoce ont augmenté de 10% pour atteindre 4,5 milliards de dollars, tandis que les revenus de la gestion de patrimoine et d'investissement ont enregistré des gains à deux chiffres

** BAC a gagné plus de 25,1 % en 2025, surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX .