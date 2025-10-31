Bank of America choisit Manelski et Zuberi pour diriger l'unité des marchés mondiaux, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute d'autres nominations au paragraphe 7.) par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Bank of America BAC.N a promu Denis Manelski et Soofian Zuberi aux postes de présidents et de coresponsables des marchés mondiaux et a procédé à plusieurs autres changements de direction au sein de sa branche de trading, selon une note interne consultée par Reuters vendredi.

La deuxième banque américaine cherche à donner un élan aux ventes et au trading après 14 trimestres consécutifs de croissance des revenus.

Manelski travaille pour la banque depuis 2004 et occupait dernièrement le poste de responsable des ventes pour les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières. Zuberi a plus de trente ans d'expérience et était responsable des actions mondiales au cours des quatre dernières années.

Bank of America a récemment promu Jim DeMare, qui dirigeait les marchés mondiaux, au poste de coprésident de l'ensemble de la banque, ce qui en fait l'un des candidats potentiels à la succession du directeur général Brian Moynihan .

Les revenus des ventes et des transactions de BofA ont augmenté de 9 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les revenus de trading des grandes banques américaines ont augmenté au troisième trimestre 2025, les incertitudes macroéconomiques et les événements mondiaux ayant entraîné une volatilité des marchés. Ces turbulences ont conduit les investisseurs à augmenter la couverture de leurs positions, générant une activité accrue qui a profité aux salles de marché.

D'autres changements ont été apportés à la direction des marchés mondiaux:

- Karen Fang et Sarang Gadkari dirigeront Global Capital Solutions, un nouveau groupe au service des clients ayant des besoins de financement complexes sur les marchés publics et privés. Ils conserveront également leurs fonctions actuelles.

- Matt McQueen deviendra le responsable de Global FICC Micro

- Laura Chepucavage et Carlos Fernandez-Aller sont nommés coresponsables de Global FICC Macro

- Brian Carosielli sera responsable des ventes sur les marchés mondiaux

- Glenn Koh et Stuart Bourne sont nommés coresponsables des actions mondiales

- Bob Munsey conservera ses fonctions actuelles de responsable du risque de transactions sur les marchés mondiaux et du contrôle des activités sur les marchés mondiaux