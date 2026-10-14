Bank of America affirme avoir mené à bien un travail considérable dans le cadre de l'ordonnance par consentement

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* La banque indique que 1 000 employés ont été réaffectés pour résoudre les problèmes et améliorer l'efficacité

* L'ordonnance par consentement impose un examen indépendant des transactions passées et le signalement des activités suspectes non détectées au FinCEN

* M. Borthwick précise que l'ordonnance n'impose aucun plafond d'actifs ni aucune restriction sur les autres activités commerciales

par Saeed Azhar, Arasu Kannagi Basil et Pete Schroeder

Bank of America BAC.N a procédé à un remaniement de son personnel afin de remédier aux problèmes soulevés par les autorités de régulation après que celles-ci lui ont infligé une amende de 1,21 milliard de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré mercredi la banque, soulignant que des efforts considérables avaient été déployés pour résoudre ces problèmes.

La banque a été condamnée à une amende par le ministère du Trésor et le Bureau du contrôleur de la monnaie pour des défaillances généralisées dans la détection de cas potentiels de blanchiment d’argent et d’autres activités illicites, dans le cadre d’une mesure annoncée mardi.

Elle a également été sanctionnée par une ordonnance par consentement, une forme de sanction réglementaire, qui impose à Bank of America de faire appel à un tiers indépendant pour examiner les transactions passées, identifier les activités suspectes que la banque n’avait pas détectées à l’époque et signaler ces transactions au FinCEN.

“Nous avons achevé une grande partie du travail requis par cette ordonnance par consentement, et nous avons réalisé des investissements substantiels dans notre programme, tant en termes de ressources humaines que de technologie”, a déclaré M . Borthwicklors d’uneréunion d’information destinée aux analystesmercredi.

Le directeur général Brian Moynihan a indiqué lors de cette réunion d’analystes que les dépenses engagées pour remédier à ces problèmes s’inscrivaient “dans la fourchette prévisionnelle”, précisant qu’elles étaient déjà prises en compte dans ses prévisions de dépenses.

Il a précisé que 1 000 personnes avaient été réaffectées depuis d’autres divisions afin de résoudre ces problèmes et de gagner en efficacité.

L’ordonnance de consentement à l’encontre de BofA n’impose aucun plafond d’actifs – une sanction réglementaire qui limiterait la croissance de la banque – et n’entraverait pas non plus les autres activités commerciales de la banque, a précisé M. Borthwick.

“DÉFAILLANCE SYSTÉMIQUE” INVOQUÉE

Ces problèmes remontent à 2024, lorsque l’OCC a sanctionné la banque, affirmant que l’établissement de crédit avait commis une “défaillance systémique” dans la gestion d’un programme conforme aux politiques de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’autorité de régulation a déclaré qu’en 2024, le système de surveillance des transactions de la banque était insuffisant, que celle-ci n’avait pas consacré suffisamment de ressources à l’enquête sur les activités suspectes et que ses programmes de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle présentaient des lacunes.

L’action Bank of America a ouvert en baisse de 8 %, atteignant son plus bas niveau depuis mai.

“Bank of America devra démontrer aux autorités de régulation qu’elle a corrigé de manière fondamentale les lacunes de son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il est important de noter que les autorités de régulation voudront constater une conformité durable plutôt que des mesures correctives temporaires”, a déclaré Michael Padula, ancien avocat du ministère de la Justice.

“Le gouvernement envoie clairement le message que même les plus grandes institutions financières s’exposent à des conséquences financières importantes lorsqu’elles manquent à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent”, a-t-il ajouté.

Les ordonnances par consentement sont lourdes de conséquences pour une banque.

Son concurrent de taille plus modeste, Citigroup C.N , cherche à mener à bien rapidement ses efforts pour répondre aux exigences réglementaires qui pèsent depuis longtemps sur la troisième plus grande banque américaine, afin de se recentrer pleinement sur la croissance, a rapporté lundi Reuters, citant deux sources proches du dossier.

En juin de l’année dernière , la Réserve fédérale américaine a annoncé que Wells Fargo ne serait plus tenue de respecter le plafond d’actifs de 1 950 milliards de dollars que le régulateur lui avait imposé en 2018 à la suite de son scandale de longue date lié à ses pratiques commerciales.

La procédure engagée contre BofA remonte à l’ordonnance par consentement de l’OCC de 2024 et à l’enquête qui l’a précédée, a déclaré M. Borthwick.

“Il faut simplement un certain temps au Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) pour mener à bien ses travaux avant de rédiger un rapport et de déterminer quelle sera la suite appropriée à donner à ce rapport”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’OCC a publié mercredi un rapport concluant que plusieurs des plus grandes banques du pays, dont Bank of America, avaient injustement refusé des services bancaires à certains clients pour des motifs politiques, religieux ou autres, mais s’est abstenu d’imposer des amendes ou d’autres sanctions.

Le président Donald Trump a déclaré l’année dernière lors d’une interview sur CNBC qu’il avait lui-même été victime de discrimination de la part des banques, affirmant que JPMorgan Chase et Bank of America avaient refusé d’accepter ses dépôts à l’issue de son premier mandat.

Les grandes banques ont nié avoir rejeté des clients pour des motifs politiques ou religieux, arguant au contraire que des années de pression réglementaire intense les avaient dissuadées de servir certains secteurs et exhortant Washington à établir des règles plus claires sur les clients qu’elles peuvent ou ne peuvent pas servir.