Banijay: rapprochement de Shine Fiction et Banijay Studios France

(AOF) - Banijay (+2,82% à 9,10 euros) a annoncé hier le rapprochement entre Shine Fiction et Banijay Studios France, deux de ses sociétés de production phares, pour créer " un acteur majeur du secteur de la production ". Opérant désormais sous la bannière Shine Fiction et présidé par Dominique Farrugia, la nouvelle entité renforce l’offre en fictions premium à destination des chaînes linéaires et des plateformes de streaming internationales. Elle va s’appuyer sur l’héritage narratif de Banijay Studios France et l’ambition créative de Shine Fiction en matière de contenus.

Shine Fiction abrite désormais certains des titres les plus remarquables de France, dont le succès mondial " Marie Antoinette ", vendu sur plus de 140 marchés via Banijay Rights, et qui a débuté sa deuxième saison sur Canal+.

AOF - EN SAVOIR PLUS