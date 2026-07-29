Banijay Group: résultats du premier semestre 2026

Banijay Group publie un solide premier semestre 2026 avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, en hausse de +16,9 % en données publiées et de +4,5 % à taux de change constants et pro forma de l’acquisition de Tipico. L’EBITDA ajusté atteint 503 millions d’euros, en progression de +18,5 % en publié et stable en pro forma. Hors impact des hausses de taxes en France et en Autriche, l’EBITDA ajusté progresse de +5,0 %. Le flux de trésorerie disponible ajusté s’élève à 411 M€, avec un taux de conversion de 82 %, confirmant la forte capacité de génération de cash du Groupe. Les objectifs 2026 sont confirmés.



L’activité Paris sportifs & Jeux poursuit sa dynamique avec une croissance pro forma du chiffre d’affaires de +10,5 %, portée par une hausse de +22 % des Joueurs Actifs Uniques et un engagement record autour de la Coupe du Monde 2026.



Dans l’Entertainment & Live, la croissance forte des expériences Live (+49,8 %), soutenue par la production de grandes cérémonies a compensé le phasage attendu de la production de contenus.

Enfin, le semestre a été marqué par des avancées stratégiques majeures avec l’intégration de Tipico, la finalisation du rapprochement avec All3Media et l’annonce de l’acquisition de JOA.



Le Groupe aborde le second semestre avec confiance et anticipe une accélération de sa croissance portée par la pleine contribution de la Coupe du Monde, les premières synergies d’All3Media et un calendrier soutenu de livraisons dans l'Entertainment & Live.