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Banijay Group : Plan Stratégique 2026-2029
information fournie par Boursorama CP 26/03/2026 à 07:00

Banijay Group dévoile son plan stratégique après deux acquisitions structurantes et confirme son ambition de devenir un acteur de référence du monde du divertissement.

Suite à l’acquisition du groupe Tipico annoncée en octobre 2025 et au rapprochement entre Banijay Entertainment et All3Media annoncé en mars 2026, Banijay Group a significativement changé de taille avec un chiffre d’affaires 2025 pro forma de 7,4 milliards d’euros, un EBITDA ajusté de 1,6 milliard d’euros et 1,2 milliard d’euros de flux de trésorerie disponible ajusté. Le groupe vise d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards d’euros en 2029.

Pour la période 2026-2029, Banijay Group attend une croissance moyenne annuelle d’EBITDA ajusté supérieure à 7% avec c.10% pour Banijay Gaming et “mid-single-digit” pour Banijay Entertainment. Le Bénéfice Par Action ajusté est attendu en croissance à deux chiffres sur la période, et une conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés supérieure à 80%.

La création de valeur pour les actionnaires est également au centre de ce plan stratégique avec une hausse progressive du dividende, attendue supérieure à 10% sur la période 2025-2029 et la distribution d’un dividende exceptionnel de 400 millions d’euros, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle et la finalisation du rapprochement avec All3Media.
Tout cela sera réalisé en maintenant un bilan solide avec un objectif d’endettement financier autour de 2x l’EBITDA ajusté d’ici 2029.

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