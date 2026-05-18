 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Banijay-CA au T1 en hausse de 9% sur un an à €1,15 md
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 17:55

Banijay Group NV BNJ.AS :

* CA AU T1 EN HAUSSE DE 9,0% À EUR 1,15 MDS

* EBITDA AJUSTÉ AU T1 EN HAUSSE DE 5,4% À EUR 196,6 MLNS

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AJUSTÉ AU T1 EN HAUSSE DE 7,7% EN DONNÉES PUBLIÉES À EUR 161,4 MLNS

* CA PARIS SPORTIFS JEUX AU T1 EN HAUSSE DE 17,3% À EUR 433,1 MLNS

* CA ENTERTAINMENT LIVE AU T1 EN PROGRESSION 4,5% À EUR 714,5 MLNS

* OBJECTIFS 2026 CONFIRMÉS

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU T1 EN HAUSSE DE 18,1% EN DONNÉES PUBLIÉES À EUR 56,9 MLNS

Texte original nNDL2Zj21m Pour plus de détails, cliquez sur BNJ.AS

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANIJAY GRP
9,5200 EUR Euronext Amsterdam +1,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 987,49 +0,44%
Pétrole Brent
110,94 +4,08%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
SOITEC
140,25 -5,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank