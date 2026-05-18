Banijay-CA au T1 en hausse de 9% sur un an à €1,15 md

Banijay Group NV BNJ.AS :
* CA AU T1 EN HAUSSE DE 9,0% À EUR 1,15 MDS
* EBITDA AJUSTÉ AU T1 EN HAUSSE DE 5,4% À EUR 196,6 MLNS
* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AJUSTÉ AU T1 EN HAUSSE DE 7,7% EN DONNÉES PUBLIÉES À EUR 161,4 MLNS
* CA PARIS SPORTIFS JEUX AU T1 EN HAUSSE DE 17,3% À EUR 433,1 MLNS
* CA ENTERTAINMENT LIVE AU T1 EN PROGRESSION 4,5% À EUR 714,5 MLNS
* OBJECTIFS 2026 CONFIRMÉS
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU T1 EN HAUSSE DE 18,1% EN DONNÉES PUBLIÉES À EUR 56,9 MLNS
Texte original nNDL2Zj21m
(Rédaction de Gdansk)
