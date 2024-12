Banco Santander : décroche de -4% sous 4,50E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Après une impressionnante série d'échecs sous 4,70E (8 d'affilée), Banco Santander décroche de -4% sous 4,50E et pourrait très vite revenir s'appuyer sur le seuil des 4,38E, testé également à de multiples reprises mais comme support.





Valeurs associées BANCO SANTANDER 4,48 EUR Sibe -4,19%