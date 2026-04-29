Banco Santander a dégagé un nouveau bénéfice record au premier trimestre

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant bancaire espagnol Banco Santander a vu son bénéfice net bondir de 12% sur un an au premier trimestre, pour atteindre le "record" de 3,56 milliards d'euros, tiré par une hausse du nombre de ses clients, malgré "un contexte de forte incertitude géopolitique".

Le bénéfice "atteint 5,5 milliards d'euros" au total si l'on inclut "la plus-value nette en capital de 1,9 milliard d'euros liée à la cession des activités en Pologne", a précisé la première banque d'Espagne dans un communiqué publié mercredi.

Son chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 15,14 milliards d'euros, en hausse de 4%.

Dans son communiqué, le groupe espagnol, qui fait partie des poids lourds européens du secteur aux côtés de la banque française BNP Paribas, insiste sur "la forte dynamique commerciale" du premier trimestre, portée par l'arrivée de huit millions de nouveaux clients entre janvier et mars en rythme annuel, portant son nombre total de clients dans le monde à 176 millions.

"Nous avons très bien commencé l'année", s'est félicitée la directrice du groupe, Ana Botín, citée dans le communiqué.

"Notre diversification géographique et d'activités, ainsi qu'une gestion des risques disciplinée, restent des atouts majeurs dans un contexte de forte incertitude géopolitique", a-t-elle poursuivi.

En 2025, Banco Santander avait annoncé la vente de 49% de sa filiale en Pologne pour près de 6,8 milliards d'euros. Depuis, le groupe a conclu, début février de cette année, un accord pour acquérir pour plus de 10 milliards d'euros la société Webster Bank aux Etats-Unis, avec l'objectif de renforcer sa position sur le marché américain, jugé prioritaire pour croître dans les prochaines années.

La finalisation de cette acquisition stratégique pour le groupe est attendue dans le courant de 2026.

A terme, Banco Santander, qui accumule les profits records depuis plusieurs trimestres, vise un bénéfice net annuel de plus de 20 milliards d'euros en 2028, contre 14,1 milliards en 2025, selon son nouveau plan stratégique présenté fin février.

Fondé en 1857 dans le nord de l'Espagne, le groupe emploie 185.000 salariés et possède 3,5 millions d'actionnaires dans le monde. Il est largement implanté en Amérique latine, en plus de l'Europe.