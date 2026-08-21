Banca MPS lance deux offres sur Banco BPM et Banca Generali

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) gagne 0,8% à 11,8 EUR en début de séance à Milan, alors que son conseil d'administration a décidé de lancer simultanément deux offres publiques d'échange sur Banco BPM et Banca Generali, dans le but de donner naissance à un "nouveau champion italien" du secteur bancaire.

La plus vieille banque du monde va proposer, d'une part, 1,567 nouvelle action MPS pour chaque action Banco BPM existante et, d'autre part, 6,958 nouvelles actions MPS pour chaque action Banca Generali existante, valorisant les deux cibles à environ 25,3 MdsEUR et 8,7 MdsEUR, respectivement.

Soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de ces deux offres lancées en parallèle devrait intervenir vers la mi-février 2027.

Au cours de la même réunion, le conseil d'administration a également convenu d'une distribution extraordinaire de 4 MdsEUR à ses actionnaires, qui sera soumise à une AG le 29 octobre, dont 3 MdsEUR en numéraire et 1 MdEUR sous forme d'actions de l'assureur Generali.

Les actions Generali en question sont détenues indirectement par MPS par l'intermédiaire de Mediobanca, Mediobanca qui doit être pleinement intégrée au sein de MPS dans le cadre du projet plus large de rapprochement avec Banco BPM et Banca Generali.

En début de séance, Banco BPM cède 0,5% à 16,6 EUR, Banca Generali perd 2,6% à 66,4 EUR, tandis que Mediobanca grappille 0,7% à 28,3 EUR et Generali, 0,5% à 43 EUR.

Une opération pour créer le 3e groupe bancaire italien

Il s'agirait de créer un "champion national d'envergure supérieure, doté de capacités distinctives en banque, en conseil et en gestion de patrimoine, réunissant des marques emblématiques alliées à un ancrage territorial solide et à des relations de longue date avec les particuliers, les entreprises et les collectivités locales".

"Ce projet industriel se traduit par le regroupement de franchises complémentaires au sein d'un groupe financier intégré, doté d'un modèle économique performant et positionné pour accompagner les ménages, les entrepreneurs, les PME et les grandes entreprises tout au long de leur parcours financier", poursuit MPS.

En termes chiffrés, l'opération donnerait naissance au 3e groupe bancaire italien en termes d'actifs totaux, avec un bilan pro forma d'environ 466 MdsEUR, 245 MdsEUR de prêts à la clientèle, 315 MdsEUR de ressources directes et 810 MdsEUR d'actifs financiers totaux, sur la base des chiffres de 2025.

L'opération devrait générer une valeur substantielle grâce à des synergies annuelles avant impôts estimées à environ 2,6 MdsEUR (dont 0,8 MdEUR lié à l'intégration en cours de Mediobanca), résultant à la fois d'économies de coûts et d'opportunités de revenus.

La direction de MPS estime actuellement le coût total ponctuel d'intégration à environ 2,5 MdsEUR avant impôts (dont 0,6 MdEUR lié à l'intégration en cours de Mediobanca) et prévoit que ces coûts seront engagés entre 2027 et 2029.