Bambusa Therapeutics devrait ouvrir en hausse lors de son introduction en bourse, après une offre publique initiale aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 169 millions de dollars américains

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30 octobre - ** Le développeur de médicaments Bambusa Therapeutics BBTX.O devrait s'ouvrir au-dessus du prix d'offre lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 168,9 millions de dollars

** Le titre devrait s'ouvrir à 31,20 dollars par action, contre un prix d'introduction de 16 dollars

** BBTX, société basée à Boston, dans le Massachusetts, qui développe des médicaments destinés au traitement des troubles immunologiques et inflammatoires, vend environ 10,6 millions d’actions dans le cadre de son introduction en bourse, dans une fourchette de prix comprise entre 15 et 17 dollars par action

** Son principal produit candidat, le BBT001, en est au stade précoce de développement pour le traitement d’un type de dermatite et d’autres maladies inflammatoires de la peau

** Les émetteurs du secteur biotechnologique ont connu un mois d’octobre chargé sur un marché des introductions en bourse par ailleurs morose, alors que la hausse des coûts d’emprunt et les conditions instables pèsent sur les autres secteurs

** BofA Securities, Evercore ISI, UBS Investment Bank et Cantor ont agi en tant que chefs de file conjoints