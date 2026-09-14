Bamboo Insurance, soutenue par CVC, vise une valorisation de 3,24 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Mise à jour de la valorisation)

Bamboo Insurance Services, soutenue par CVC, vise une valorisation pouvant atteindre 3,24 milliards de dollars sur une base entièrement diluée lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé la société lundi dans un document déposé auprès des autorités.

Les actionnaires vendeurs de la société, basée à Midvale, dans l’Utah, cherchent à lever jusqu’à 700 millions de dollars en proposant 35 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune.

Malgré un important carnet de commandes d’entreprises se préparant à entrer en bourse, la saison des introductions en bourse de l’automne a démarré plus lentement qu’il y a un an, la volatilité liée à la hausse des prix du pétrole et à l’inflation pesant sur l’activité des opérations.

Dans le secteur de l’assurance, cependant, le pipeline reste solide malgré un assouplissement des tarifs et un environnement d’investissement plus sélectif.

La société Orion180 Insurance, basée à Melbourne, en Floride, a lancé sa tournée de présentation la semaine dernière dans le but de lever jusqu’à 340 millions de dollars.

Fondée en 2018 et dirigée par John Chu, un vétéran du secteur, Bamboo se concentre sur le marché de l’immobilier résidentiel, en proposant des assurances habitation et des produits connexes.

La société opère en tant que souscripteur général de gestion (MGU), ce qui signifie qu’elle souscrit et distribue des polices pour le compte d’assureurs qui assument en dernier ressort le risque de sinistre.

Sa croissance a été en partie alimentée par les bouleversements survenus sur le marché californien de l'assurance, où les incendies de forêt récurrents ont poussé plusieurs assureurs à réduire leurs activités, ce qui a permis à Bamboo de conquérir environ 4 % du marché de l'assurance habitation de l'État l'année dernière.

White Mountains Insurance, qui était l’un des principaux actionnaires de la société, a cédé l’année dernière une participation majoritaire à la société européenne de capital-investissement CVC, valorisant ainsi l’entreprise à 1,75 milliard de dollars.

Elle a l'intention de s'introduire en bourse à la Bourse de New York sous le symbole “BMB”.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI et Wells Fargo Securities, entre autres, agissent en tant que chefs de file de l’opération.