Balyo quittera la cote le 27 avril
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:25
Ce retrait obligatoire (dont le montant de l'indemnisation, net de tout frais, sera de 0,60 EUR par action) portera sur 9 918 839 actions représentant 5,93% du capital et des droits de vote de la société de chariots de manutention robotisés.
Pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions Balyo, qui s'est déroulée du 23 mars au 7 avril inclus, Silver Band 4 (US) Corp, filiale du groupe japonais SoftBank, a acquis 4 378 418 actions au prix unitaire de 0,60 EUR.
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