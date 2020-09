Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Balyo publie une perte nette de 6,7 millions d'euros pour le premier semestre 2020 Reuters • 30/09/2020 à 17:57









30 septembre (Reuters) - BALYO SA BALYO.PA : * BALYO PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020 * CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1(ER) SEMESTRE 2020 À 8,7 MEUR EN BAISSE DE 29% MAIS REPRISE DE LA DYNAMIQUE DES PRISES DE COMMANDES AU T2 2020 À 4,6 MEUR (+25% VERSUS. T2 2019) * APRÈS LA PRISE EN COMPTE DE NOUVELLES COMMANDES POUR UN MONTANT DE 7,5 MEUR , LE CARNET DE COMMANDES AU 30 JUIN 2020 S'ÉTABLIT À 11,7 MEUR, CONTRE 15,2 MEUR IL Y A UN AN * AU TOTAL, LE RÉSULTAT NET DU PREMIER SEMESTRE 2020 S'ÉTABLIT À -6,7 MEUR , CONTRE -8,1 MEUR AU PREMIER SEMESTRE 2019. * LA TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 30 JUIN 2020 S'ÉLÈVE À 8,7 MEUR * STRATÉGIE ET PERSPECTIVES : RÉAFFIRMATION D'UNE AMÉLIORATION DE LA TENDANCE COMMERCIALE AU SECOND SEMESTRE 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BALYO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées BALYO Euronext Paris +9.89%