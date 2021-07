BALYO et FM Logistic annoncent un partenariat dans le cadre de l'ouverture d'une plate-forme logistique « Fulfillment »



Nomination de Mark Stevenson en qualité de Chief Sales Officer



Ivry-sur-Seine, France, le 07 juillet 2021, 17h45 CEST - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce se pourvoir de son propre centre de distribution logistique, un dispositif idéal pour poursuivre ses innovations technologiques grandeur nature et accueillir ses clients et partenaires.



Ce nouveau site, basé à Moissy-Cramayel au Sud-Est de Paris, est intégré au sein d'une plateforme logistique Prologis où opèrent des logisticiens de premier plan.