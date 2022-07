BALYO annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 à 8,3 M€

- Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022 à 4,4 M€, en repli de 17% vs. T2 2021

- Carnet de commandes1 à 11 M€ au 30 juin 2022, en progression de 25% par rapport au S1 2021

- Prises de commandes de 9,3 M€ au S1 2022, en léger retrait par rapport au S1 2021

- Poursuite du rééquilibrage du modèle commercial vers la vente en direct, représentant 36% des nouvelles commandes du S1 2022 vs. 19% en 2021



Arcueil, France, le 21 juillet 2022, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er semestre 2022.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « La dynamique commerciale de BALYO, notamment dans les ventes en direct, se poursuit au cours du deuxième trimestre, avec un carnet de commandes qui reprend le chemin de la croissance. Nous restons confiants quant à l’atteinte de notre objectif principal, celui d’accélérer la croissance de nos prises de commandes, grâce notamment à un rééquilibrage de notre modèle commercial au profit de la vente en direct de nos solutions. Le retrait des prises de commandes au S1 2022 résulte d’un effet saisonnier défavorable concernant le contrat

cadre de commandes de Linde Material Handling à hauteur de 1,7 M€ (32% du montant total annuel a été réalisé au 1er semestre 2022 contre 44% à la même période en 2021)".