BALYO annonce le lancement d’une augmentation de capital par placement privé

- Lancement d’une augmentation de capital dans le cadre d’un placement privé, construction accélérée d’un livre d’ordres pour un montant d’environ 7 millions d’euros

- Produit de l’émission principalement destiné à accélérer la montée en puissance commerciale des robots de dernière génération

- Cession concomitante d’un maximum de 1.358.911 actions existantes, détenues par Seventure Partners, représentant environ 4,72% du capital social pour un montant maximum d’environ 1,7 million d’euro



Ivry-sur-Seine, France, 14 octobre 2021, 17h40 CEST – BALYO (Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement auprès d’investisseurs qualifiés, français et internationaux, conformément à la 15ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 20 mai 2021 et aux décisions du Conseil d’administration de la Société en date du 14 octobre 2021 (l’ « Offre Primaire »)



« Les dernières avancées opérationnelles et commerciales structurantes, en particulier la signature du partenariat avec Körber, soutiennent l’intérêt des acteurs logistiques de premier plan pour nos solutions

robotisées à forte valeur ajoutée bénéficiant de fonctionnalités technologiques élargies. Afin d’accélérer notre déploiement commercial en 2022 nous visons un renforcement de nos ressources financières pour capitaliser sur cette dynamique » déclare Pascal Rialland, PDG de BALYO