Baloise Vie Luxembourg franchit le cap historique du milliard d'euros de collecte en 2025

(AOF) - Baloise Vie Luxembourg, désormais filiale du groupe Helvetia Baloise issu de la fusion entre Baloise et Helvetia, publie ses résultats pour l'exercice 2025. Avec une collecte globale supérieure à 1 milliard d'euros et une progression soutenue sur le marché français, la compagnie ouvre une nouvelle phase de développement. Forte d’un actionnariat renforcé, elle entend accélérer sa dynamique de croissance en France, premier marché européen de l’assurance vie luxembourgeoise.

Baloise Vie Luxembourg a publié des résultats annuels 2025 en forte progression :

- encours globaux : 14,3 MdsEUR, en hausse significative sur l'ensemble des marchés européens.

- encours France : 2,9 MdsEUR, représentant 20% du total des actifs sous gestion.

- collecte en France : +17,4% par rapport à 2024, preuve de l'attractivité durable de son modèle sur le marché.

- part de marché : la France représente 33% des primes encaissées par Baloise Vie Luxembourg en 2025, consolidant son statut de premier marché pour la compagnie.

Ces résultats ne se résument pas à un simple effet de volume. Ils traduisent également les effets concrets de la stratégie engagée ces dernières années, à savoir le relèvement progressif des seuils de souscription. Avec une prime minimale portée à 250 000 EUR, Baloise Vie Luxembourg cible une clientèle patrimoniale exigeante (patrimoines familiaux, chefs d'entreprise ayant cédé tout ou partie de leur activité, cadres dirigeants, familles transfrontalières) et la qualité de l'encaissement s'en trouve sensiblement améliorée.

La prime moyenne des contrats souscrits atteint 1 MEUR conformément à l'objectif fixé dans le plan stratégique 2028.

2025 marque également une étape structurante dans l'histoire du groupe avec la fusion entre Baloise et Helvetia. Ce rapprochement donne naissance à Helvetia Baloise, l'un des groupes d'assurance les plus solides d'Europe, disposant d'une assise financière renforcée, d'expertises complémentaires et d'une capacité d'investissement accrue.

Pour Baloise Vie Luxembourg, cette nouvelle dynamique ouvre des perspectives concrètes de développement, en particulier sur le marché français, premier marché de l'assurance vie luxembourgeoise en Europe. La compagnie entend s'appuyer sur la puissance du nouveau groupe pour poursuivre sa croissance sélective, renforcer ses capacités d'accompagnement patrimonial et accélérer ses investissements technologiques et opérationnels.

Cette nouvelle phase doit également permettre d'élargir progressivement les opportunités offertes aux partenaires français : enrichissement de l'offre patrimoniale et financière, montée en puissance des services digitaux, accompagnement renforcé des problématiques transfrontalières et accès facilité à des expertises complémentaires au sein du groupe.

"Notre croissance en 2025 reflète à la fois l'attractivité de l'assurance-vie luxembourgeoise, la confiance de nos partenaires français et la pertinence de notre stratégie de montée en gamme. La création d'Helvetia Baloise ouvre désormais une nouvelle phase de développement. Elle nous donne les moyens d'accélérer nos investissements, de renforcer encore notre accompagnement patrimonial et de proposer à nos partenaires français des solutions toujours plus différenciantes, notamment sur les enjeux de diversification internationale, d'actifs privés et de transmission patrimoniale", déclare Frédéric Sauvage, directeur France de Baloise Vie Luxembourg.