La maison de couture Lanvin nomme Barbara Werschine au poste de directrice générale

( AFP / GERARD JULIEN )

La maison de couture française Lanvin, propriété du groupe Lanvin, a annoncé jeudi la nomination de Barbara Werschine au poste de directrice générale, notamment pour se renforcer à l'international.

Barbara Werschine "aura pour mission de piloter la stratégie globale de la marque, d'accélérer son développement et de consolider le positionnement de Lanvin sur la scène internationale", indique un communiqué.

Elle succède à Andy Lew, qui se consacrera à son rôle de président exécutif du groupe Lanvin. Celui-ci comprend, en plus de Lanvin --fondée en 1889--, l'entreprise de textile et lingerie autrichienne Wolford, le chausseur italien Sergio Rossi et la marque de luxe américaine St. John Knits.

Le groupe Lanvin appartient au conglomérat chinois Fosun (qui détient aussi notamment Club Med).

"Ma vision est claire : reconstruire durablement la désirabilité et les fondamentaux de la maison. Je suis convaincue que Lanvin dispose de tous les atouts pour franchir une nouvelle étape de sa croissance et renforcer son empreinte sur les marchés clés du luxe", a indiqué Barbara Werschine, citée dans le communiqué.

La maison Lanvin est en perte de vitesse, dans un contexte globalement morose pour le secteur du luxe. En 2025, elle a publié des ventes en repli de 30% sur un an à près de 58 millions d'euros, après un recul de 26% lors de l'exercice précédent.

Barbara Werschine rejoint Lanvin après avoir dirigé la marque de cachemire Eric Bompard. Elle a également occupé des fonctions au comité exécutif d'Hermès comme directrice des collections maroquinerie, ainsi que des postes chez Celine ou encore Louis Vuitton. Elle a aussi été consultante pour le cabinet McKinsey.

La nouvelle patronne s'appuiera notamment sur la direction créative de Peter Copping, arrivé au sein de la maison en septembre 2024.

La feuille de route stratégique prévoit le renforcement des marchés historiques en Europe, l'accélération du développement aux États-Unis et en Asie-Pacifique, mais aussi le renforcement du vestiaire masculin et le développement de l'univers de la maison, précise le communiqué.