Baloise: souhaite fusionner avec Helvetia information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Les conseils d'administration de Baloise et d'Helvetia souhaitent créer ' Helvetia Baloise ' en fusionnant les deux groupes entre égaux.



Helvetia Baloise deviendra ainsi le deuxième plus grand groupe d'assurance de Suisse et l'un des principaux assureurs européens. Le nouveau groupe devrait représenter un chiffre d'affaires de 20 milliards de CHF dans 8 pays.



La fusion devrait générer des synergies de coûts annualisées avant impôts d'environ 350 millions de CHF.



Thomas von Planta, président de Baloise, a déclaré : ' La fusion pour former Helvetia Baloise est une étape importante dans l'histoire du secteur suisse de l'assurance. Il s'agit de la prochaine étape logique pour les deux sociétés dans la mise en oeuvre de leurs stratégies respectives visant à devenir l'un des principaux assureurs européens et le deuxième plus grand groupe d'assurance suisse'.





