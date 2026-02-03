Ball Corp progresse après une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant d'emballages en aluminium Ball Corp BALL.N augmentent d'environ 3 % à 58,50 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 3,35 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 3,11 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** BPA trimestriel de 91 cents, dépassant les estimations de 89 cents

** Le flux de trésorerie disponible en 2026 devrait être supérieur à 900 millions de dollars

** En 2025, BALL a chuté de près de 4 %